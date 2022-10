Dornenreich: Nachtreisen

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Live at Summerbreeze 2008 - Metal-Show & Live at Wave-Gotik-Treffen 2007 - Acoustic-Show. [Summerbreeze:] 01 Intro 02 Trauerbrandung 03 Eigenwach 04 Ich Bin Aus Mir 05 Wer Hat Angst Vor Einsamkeit? 06 Grell Und Dunkel Strömt Das Leben 07 Schwarz Schaut Tiefsten Lichterglanz 08 Trauerbrandung (Encore) [Wave-Gotik-Treffen:] 09 Intro 10 Flügel In Fels 11 Der Hexe Nächtlich' Ritt 12 Aufbruch 13 Innerwille Ist Mein Docht 14 Meer 15 Mein Publikum – Der Augenblick 16 Drang 17 Der Hexe Flammend' Blick