Dragon Gate USA; Fearless

Dark Six Way Fray Elimination Match Arik Cannon vs. Brad Allen vs. Johnny Gargano vs. Jon Moxley vs. Kyle O'Reilly vs. Lince Dorado Dark AAW Heavyweight Title Match Silas Young (c) vs. Hallowicked Dark Match Darin Corbin vs. Jon Moxley Singles Match Gran Akuma vs. TJP Tag Team Match CHIKARA Sekigun (Jigsaw & Mike Quackenbush) vs. CIMA & Super Crazy Singles Match Brian Kendrick (w/Lacey) vs. Jimmy Jacobs FIP World Heavyweight Title Match Masaaki Mochizuki (c) vs. Davey Richards (w/Kyle O'Reilly) Three Way Tag Team Elimination Match KAMIKAZE (SHINGO & YAMATO) vs. The Young Bucks (Matt Jackson & Nick Jackson) vs. WORLD-1 (Masato Yoshino & Naruki Doi) Open The Freedom Gate Title Match BxB Hulk (c) vs. Dragon Kid