Dragon Gate USA: Mercury Rising

Dark Eight Man Tag Team Match Derrick Neikirk, Irish Airborne (Dave Crist & Jake Crist) & The Prophet vs. Chimaera, Malachi Jackson & The Cutler Brothers (Brandon Cutler & Dustin Cutler) Singles Match Brad Allen vs. TJP Tag Team Match CHIKARA Sekigun (Jigsaw & Mike Quackenbush) vs. The Young Bucks (Matt Jackson & Nick Jackson) Singles Match Genki Horiguchi vs. SHINGO Tag Team Match Brian Kendrick & Paul London vs. Jack Evans & Jimmy Jacobs Hardcore Match Jon Moxley vs. Tommy Dreamer Open The Dream Gate Title Match YAMATO (c) vs. Susumu Yokosuka Six Man Tag Team Match WARRIORS (CIMA, Dragon Kid & Gamma) vs. WORLD-1 (BxB Hulk, Masato Yoshino & Naruki Doi)