Dragon Gate USA; Open the Ultimate Gate

Dark Eight Way Fray Match Brad Allen vs. Brandon Cutler vs. Chimaera vs. Dave Crist vs. Dustin Cutler vs. Jake Crist vs. Malachi Jackson vs. The Prophet Singles Match Luke Hawx vs. YAMATO Tag Team Match CHIKARA Sekigun (Jigsaw & Mike Quackenbush) vs. Genki Horiguchi & Susumu Yokosuka Singles Match TJP vs. YAMATO Tag Team Match Brian Kendrick & Jon Moxley vs. Jimmy Jacobs & Paul London Singles Match Masato Yoshino vs. SHINGO Tag Team Match Derrick Neikirk & GQ Gallo vs. El Hijo de Rey Misterio & LA Park Open The Freedom Gate Title Match BxB Hulk (c) vs. Naruki Doi Six Man Tag Team Match Jack Evans & The Young Bucks (Matt Jackson & Nick Jackson) vs. WARRIORS (CIMA, Dragon Kid & Gamma)