Match Listings - January 30th, 2011 1) Pinkie Sanchez vs. Rexx Reed 2) Brodie Lee vs. Rich Swann 3) AR Fox vs. Cheech Hernandez 4) BxB Hulk vs. Akira Tozawa 5) No Disqualification: Homicide vs. Jon Moxley 6) Eight Man Tag Team Match: CIMA, Dragon Kid, Naruki Doi & Ricochet vs. YAMATO, Jimmy Jacobs, Austin Aries & Sami Callihan 7) Open The United Gate Championship Tournament Finals: Masato Yoshino & PAC vs. Chuck Taylor & Johnny Gargano