A live concert from Dreams Come True in the winter of 2008. Winter Fantasia 2008 〜DCTgarden "THE LIVE!!!"[編集] Playlist: 1. 初雪 〜ENDING THEME〜 2. サンタと天使が笑う夜 3. SNOW DANCE 4. LAT.43°N 〜forty-three degrees north latitude〜 5. プライドなんて知らない 6. 雪よ!大地よ!ファンピーよ!! 7. Street Life 8. ラヴレター 9. おやすみのうた 10. カノン 11. CARNAVAL 〜すべての戦う人たちへ〜 12. MIDDLE OF NOWHERE 13. 連れてって 連れてって 14. 冬三昧にはまだ遠い 15. WINTER SONG 〜DANCING SNOWFLAKES VERSION〜 16. LOVE LOVE LOVE