Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Da svenskerne har besat en dansk herregård, beslutter Svend Poulsen sig for at hjælpe familien i sikkerhed. Undervejs bliver Ib taget til fange. Svend Poulsen og hans gønger udgiver sig for at være en deling svenske soldater, der ankommer til borgen hvor Ib sidder lænket på taget. Under middagen om aften bliver den svenske kommendant mistænktsom og snart kæmper soldaterne mod hinanden. Det lykkes dog Svend at befri Ib.