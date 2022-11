Not Available

Edguy concert from São Paulo, Brazil, 2004, during the Worldwide Hellfire Tour. First released in 2017 on the Monuments collection. Setlist: 1. Mysteria 2. Under the Moon 3. Navigator 4. Wake Up the King 5. Land of the Miracle 6. Lavatory Love Machine 7. Vain Glory Opera 8. Fallen Angels 9. The Piper Never Dies 10. Babylon 11. King of Fools 12. Chalice of Agony (feat. Andre Matos) 13. Tears of a Mandrake 14. Out of Control