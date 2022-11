Not Available

Latin singing sensations take to the stage with an intoxicating medley of performances. Tracks include "Dos Locos," "Me La Pusieron Dificil," "Obsecion," "Me Enamore," "Tu Eres Ajena," "Con Una Pinta Asi," "Amor de Tres," "El Molde," "Yo Misma La Vi," "Morena, Yo Soy Tu Marido," "De Punta a Punta" and "No La Puedo Perdonar."