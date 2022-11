Emile's Boat

Not Available

Charles-Edmond, l'aîné des frères Larmentiel, décide de revenir à La Rochelle, sa ville natale pour y mourir. Quarante ans plus tôt il en avait été chassé par son père. Avant de trépasser, le vieil original annonce qu'il a un fils caché, Émile, marin-pêcheur auquel il souhaite lèguer ses biens. François, le frère cadet, que Charles-Edmond déteste, lorgne sur l'héritage pour renflouer la puissante entreprise familiale, véritable trust de la pêche, et va tenter de s'approprier l'affection et les biens de cet héritier inopportun. Émile, quant à lui, est trop occupé à se disputer avec Fernande, chanteuse de beugland, pour se douter de ce qui l'attend…