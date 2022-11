En pige med pep

Not Available

På et pensionat i den indre by bor Flora - en frisk Københavnerpige med en brændende drøm: Hun vil være journalist. Akkompagneret af høj grammofonmusik klaprer skrivemaskinen til langt ud på natten. Men det er ikke nemt at sælge historier til den travle presse, og Flora har kun Ún sidste idÚ, der kan sikre huslejen: Et interview med skibsreder Olivarius, der har købt en kostbar kinesisk statuette. Men intet bliver, som Flora forventer, og snart er hun på jagt efter en dramatisk røverihistorie og - ikke mindst - forelsket i den formodede tyv!