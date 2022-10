Not Available

Sigfred Tvebo er en sur mand. Lærer og kan egentlig ikke fordrage børn. Da han en dag for en tagsten i hovedet, ændrer hans opførsel sig dog betydelig. Han bliver livsglad og får en enorm appetit på livet. Sigfred kone er først utilfreds over at han er så pigeglad, men da hun får ham gjort normal igen, bliver hun skuffet. Hun ønsker sin nye mand tilbage...