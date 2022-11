Not Available

Brazilian music gets the royal treatment in this eclectic collection that features performances from such luminaries as Jorge Aragao, Fundo de Quintal, Alcione and Bezerra Da Silva. Songs include "Malandro"; "Vendi Meu Peixe"; "Amor A Primeira Vista"; "Do Fundo Do Nosso Quintal"; "Tendencia"; "Miudinho, Meu Bem, Miudinho"; "Pot Pourri: Poeira Da Idade/ Eu Sei Que Vou Te Amar"; "Parabens Do Brasil Pra Voce"; and more.