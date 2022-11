Not Available

01. Samadhi (Prelude) 02. Resign To Surrender 03. Sensorium 04. Mother Of Light 05. Unleashed 06. Martyr Of The Free Word 07. Cry For The Moon 08. Tides Of Time 09. Blank Infinity 10. The Obsessive Devotion 11. Kingdom of Heaven Encore: 12. Sancta Terra 13. Quietus 14. Consign To Oblivion