Scherp Blijven is een voorstelling over liefde en vriendschap, over verbazing en cynisme, over schoonheid en terrorisme, en over vrouwen en paarden. Een grillig en poetisch verhaal over Het Leven, en over hoe je dat het best kan leiden, volgens van der Pasch. En over hoe het dan gegarandeerd een paar keer mis gaat. Tenslotte is alles een kwestie van Scherp Blijven! Een hoopvol programma boordevol overlevingstips voor de Beginnende Levensgenieter.