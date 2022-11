Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Tracklist: 1. Dove C'è Musica 2. Il Mio Amore Per Te 3. Musica E' 4. L'Aquila E Il Condor 5. Per Me Per Sempre 6. L'Ombra Del Gigante 7. Lo Spirito Degli Alberi 8. Un Angelo Non E' 9. Più Che Puoi 10. Fuoco Nel Fuoco 11. Improvvisa Luce Ad Est 12. E Ancor Mi Chiedo 13. Lei Però 14. Se Bastasse Una Canzone 15. Fuoco Nel Fuoco 16. Fuego En El Fuego 17. L'Ombra Del Gigante 18. La Sombra Del Gigante