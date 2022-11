Eure Mütter - Runterschalten, Fresse halten

Not Available

Unsere erste DVD - Schieb, Du Sau!-Live war ein voller Erfolg. Wir haben davon wesentlich mehr Exemplare verkauft, als die Arschgeigen vom Finanzamt wissen. Deswegen haben wir beschlossen, auch unsere zweite Show aufzunehmen. Erst wollte sie nicht, aber durch ein paar saftige Ohrfeigen hat sich das kleine, kamerascheue Luder schließlich überzeugen lassen. Hier ist also - Runterschalten, Fresse halten! in voller Pracht: drei frischgewaschene Komiker in schwarzen Klamotten. Ganz geil.