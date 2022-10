Eurythmics: Sweet Dreams

Not Available

Este video extraordinario ofrece actuaciones en concierto a partir de 1983, clips de vídeo conceptuales y animación tejidos juntos en un fabuloso "álbum" destacando Eurythmics éxito internacional "Sweet Dreams" y mucho más. Canciones:This is the House, Never Gonna Cry Again, Take Me To Your Heart, I've Got An Angel, Satellite Of Love, Love Is A Stranger [video], Who's That Girl, This City Never Sleeps, Jennifer, Sweet Dreams (Are Made of This) [video], I Could Give You a Mirror, Somebody Told Me, Wrap it Up, Tous Les Garcons Et Les Filles, Sweet Dreams (Are Made of This).