Not Available

Singles Match Britani Knight Shanna Tag Team Match April Davids and Jenny Sjodin vs. Amazon and Destiny Singles Match The Alpha Female Janey B Tag Team Match The Glamour Gym (Carmel Jacob and Sara-Marie Taylor) Team Storm (Becky James and Rhia O'Reilly) Singles Match Saraya Knight Nikki Storm Catch Division Rules Match Jenny Sjodin April Davids [Runde 3] Singles Match Sammi Hope Em Jay Singles Match The Alpha Female Destiny.