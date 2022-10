Not Available

Dagfinn Lyngbø er endelig DVD-klar med et nytt og evolusjonerende stand up-show, etter den kritikerroste forestillingen Ka e’ vitsen? som tok hele landet med storm! Hans unike tilstedeværelse på scenen og utrettelige evne til å fornye seg har gjort at han i dag regnes som Norges udiskutabelt beste komiker. Når Dagfinn står på scenen handler det om masse energi og en egen evne til å få folk i alle aldre til å le så de triller av stolene. Han har en pussig evne til å gjøre noe morsomt ut av den minste ting og det aller meste, med en varme og fortellerglede som har blitt hans varemerke. Denne gangen skal Dagfinn ta for seg menneskets utvikling, temaet blir Evolusjon. Det er bare å gjøre seg klar for nok en latterbombe Opptaket på denne DVD’en er gjort på Chat Noir.