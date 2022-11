Exaltasamba - 25 Anos

Not Available

O Exaltasamba irá celebrar os 25 anos de sua carreira com a gravação do show que fará no dia 5 de junho no Parque Antártica, em São Paulo. A apresentação será lançada em CD e DVD. Formado nos anos 80, o grupo já lançou 14 álbuns e 3 DVDs. A formação atual conta com Péricles (banjo e voz), Pinha (repique de mão), Thiaguinho (banjo e voz), Brilhantina (cavaco) e Thell (tantã). O repertório do show em São Paulo terá os maiores sucessos da banda, como “Aceita, Paixão”, “Me Apaixonei Pela Pessoa Errada” e “Abandonado”. O DVD, ainda sem título, contará com 14 faixas inéditas e 8 músicas de artistas que influenciaram o Exaltasamba ao longo dos anos.