Faith No More at Cidade do Rock, Rio de Janeiro, Brazil on September 25, 2015. Setlist: 01. Motherf**ker / 02. From Out Of Nowhere / 03. Caffeine / 04. Evidence / 05. Epic / 06. Black Friday / 07. Midlife Crisis / 08. The Gentle Art of Making Enemies / 09. Easy / 10. Separation Anxiety / 11. Ashes to Ashes / 12. Superhero / 13. I started a Joke / 14. We Care A Lot / 15. Just A Man