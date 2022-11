Not Available

70 minute film written and directed by Olivier Roberge and Patrick Boivin. Stripped from excessive romanticism and literary embellishment, FALL, FINALLY is an urban chronicle of ordinary beauty that tells the story of an unusual triangle between one's daily life, his quest for meaningful love and the utter importance of friendship. Film de 70 minutes écrit et réalisé par Olivier Roberge et Patrick Boivin. Dépouillé de romantisme excessif et d'enjolivement littéraire, ENFIN L'AUTOMNE est une chronique urbaine de la beauté ordinaire qui raconte l'histoire d'un triangle inhabituel entre la vie quotidienne, la quête d'amour sincère et le rôle primordial de l'amitié.