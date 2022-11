Not Available

Set in the magic and charming town of Veracruz, tells of a writer and poet who decides to comeback to his hometown looking for a teenage love. He will have to face a new reality. His love is a divorced woman, mother of a girl that is not his child. Filmada en la magica y encantadora Veracruz, cuenta de un escritor y poeta que vuelve a su ciudad natal en busca de un amor juvenil. Enfrentara una dura realidad. Su amor es una mujer divorciada, madre de una hija que no es suya.