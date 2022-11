Not Available

Fem danske stand-up komikere flygtede landet rund i foråret 2003. Flugten førte dem gennem 20 danske byer, hvor de nåede at lave 29 shows for mere end 16.000 publikummer. Lørdag den 5. april lagde Magasinet i Odense scene til showet med Carsten BAng, Lasse Rimmer, Omar Marzouk, Mikael Wulff og Sebastian Dørset. Samme aften blev showet optaget på video. Og et stykke tid senere blev det så udgivet. Og lige om lidt, så køber du det. Og så kan du se det igen og igen og måske ringe til dine venner og sige: "Kom og se det der 'Fem På Flugt' sammen med mig", og mens du venter på de kommer, kan du lige se det igen, før i allesammen ser det sammen. Og bagefter, der kan i så hygge jer med lige at se det igen. Eller måske bare hygge jer med lidt yatzy og en god gang svensk pølseret. Det er sådan set op til jer selv. Anyway, køb det her show. Kom nu. Så er du sød.