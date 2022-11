Not Available

Fia er flink til å klatre og stjele og å passe på moren sin. Men en dag sprekker det. Politiet kommer og barnevernet bestemmer at Nanna og Siggen skal være fosterforeldre for Fia, og at hun må gå på skolen. Heldigvis har hun en venn i naboen Bustric, som er klovn og tryllekunstner, og som hun håper kan hjelpe henne med å trylle verden som hun vil ha den.