´"Filmhits for børn 2" er til børn fra 6 år – en perlerække af film i alle genrer: små finurlige tegnefilm, korte fiktionsfilm og inspirerende dokumentarfilm. Fortællinger om børn for børn. Historier fortalt i levende billeder, der rammer børn i øje, øre, hjerne og hjerte. Film for de helt små, der er enkle og trygge og film for de lidt større, der udfordrer og giver stof til eftertanke. "Filmhits for børn 2" indeholder følgende film: •"Lauges kat" •"Desmonds æbletræ" •"Bror, min bror" •"Fanny Farveløs" •"Huler" •"Ska' vi være kærester?"