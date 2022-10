Finn På Nye Eventyr

Not Available

"Bagger er skurken" - Jeg synes, at jeg skal spille helten! siger Finn og snupper også de andre roller - af sparehensyn; Pastor Jensby og den kriminelle landsbytosse Brian Sandpapir i den Morten Korch' ske "Kampen om Baggergården". En sms indløber . "Fra sønnen", siger han, om at låne bilen. Og så læser han: "Nej, far. Du kan IKKE låne bilen på søndag!" "Gå ind i banken, henvend dig til en ung, provisionslønnet medarbejder, bed om råd - og sørg så for at gøre det modsatte!" Hvad sagde banken til huset, sommerhuset og bilen? spørger han med et lunt smil. Og svarer. "Den sagde jadak, jadak og jadak!"