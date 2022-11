Not Available

Twelve adventures with everybody's favourite fireman. Episodes are: 'Flat Tyre', 'Lost Cat', 'Camping', 'Treasure Hunt', 'Sam's Day Off', 'Thief in Pontypandy', 'Chemistry Set', 'Wishing Well', 'Sam - The Great Inventor', 'A Spot of Bother', 'Lost Ring' and 'Home from Rome'.