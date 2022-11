Not Available

Bevar din gode form gennem alle graviditetens faser med den internationale fitness-ekspert og vordende mor Leisa Hart. Denne innovative metode hjalp hende med at bevare formen og energien under begge sine graviditeter. Fit Mama Træning for Gravide følger retningslinjerne fra American College of Obstetricians & Gynecologists. Leisa hjælper dig med at øge din selvtillid, samtidig med at din krop forandrer sig, så du får et større velvære - fra undfangelsen til fødslen! Førfødselstræningen hjælper dig med at: - Lindre rygsmerter - Forbedre fordøjelsen - Undgå lægkramper - ge energiniveauet - Undgå overflødig vægtøgning - Mildne følelsesmæssige rutsjeture - Forberede dig til vearbejdet og fødslen - Knytte bånd til barnet - Få din gamle form igen hurtigere efter fødslen Salsadans - 20 min.