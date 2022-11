Fløjtespilleren

Not Available

,En række vogne kører over grænsen. Det er cirkus Karla, der efter en dårlig sæson i Tyskland vil forsøge lykken i Danmark. Fru Karla, den både elskede og respekterede cirkusdirektrice, gennemgår sammen med toldmændene pas og papirer... alt bliver fundet i orden, så cirkuskaravanen kan fortsætte til næste by. En af de ansatte ved cirkuset tages i at huse en vagabond i sin vogn. Men da det viser sig, at vagabonden er en glimrende fløjtespiller, bliver han til et plus for cirkus Karla.