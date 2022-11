Not Available

The entire Foals show at Paradiso in Amsterdam, on March 16th, 2013. 0:00 - 3:50 - Prelude 3:55 - 7:16 - My Number 7:30 - 13:08 - Blue Blood 13:28 - 16:32 - Balloons 16:52 - 22:38 - Late Night 22:53 - 27:17 - Providence (a little bit of crowdsurfing by Yannis, if you're interested) 27:35 - 34:09 - Spanish Sahara 34:10 - 39:45 - Red Socks Pugie 39:46 - 47:30 - Electric Bloom 48:28 - 53:22 - Moon 53:53 - 58:58 - Inhaler 59:21 - 1:05:00 - Two Steps, Twice