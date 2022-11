Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

-Søren Holm bliver præst i den lille by Harslev. Sognerådsformanden fru Andersen blander sig i præstefamiliens privatliv, og da Søren, for at komme i tale med byens mandlige ungdom, spiller med i en fodboldkamp, bliver fru Andersen gal. Halvdelen af sognet vender Søren ryggen. Men Søren gør et godt arbejde for ungdommen og efterhånden bliver han med degnens mellemkomst både accepteret af sognerådet og af byens ungdom.