Frank Hvam: Live '09 er en uforudsigelig blanding af kønsdele og politik, krydret med en veludviklet sans for egen idioti. Med ordene: "Jeg vil latterliggøre mig selv som menneske - med risiko for at trække arten med i faldet", har Frank turneret landet rundt med mere end 100 shows. Showet spillede for sidste gang den 10. april 2010, men heldigvis blev det foreviget, da Frank Hvam leverede tre aftener i topform på hjemmebanen Bremen i København i starten af december 2009.