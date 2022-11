Not Available

Collection of the biggest hits music video of Frankie Goes To Hollywood. 1.Relax 2.Two Tribes 3.The Power of Love 4.Welcome to the Pleasuredome 5.Rage Hard 6.Warriors of the Wasteland 7.Watching the Wildlife 8.Relax [Live Version] 9.Relax 10.Two Tribes: '93 11.The Power of Love [version 2] 12.Welcome to the Pleasuredome ('93) 13. The Power of Love, (2k) 14.Two Tribes: 2k