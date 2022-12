Not Available

STRING QUARTET N. 7, IN D MAJOR, D 94 1. ALLEGRO 2. ANDANTE CON MOTO 3. MENUETTO 4. PRESTO STRING QUARTET N. 5, IN B-FLAT MAJOR, D 68 5. ALLEGRO MAESTOSO 6. ALLEGRO STRING QUARTET N. 14, IN D MINOR, D 810 “DEATH AND THE MAIDEN” 7. ALLEGRO 8. ANDANTE CON MOTO 9. SCHERZO 10. PRESTO