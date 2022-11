Freakstars 3000

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Im Gefolge populärer Formate wie "Popstars" bewarben sich über 1000 Kandidaten um einen der sieben Plätze in der neu zu gründenden Band "Mutter sucht Schrauben". Das Besondere: Alle Hoffnungsfrohen sind Behinderte, die ohne Scheu und Berechnung ihr Bestes geben, um in die Formation aufgenommen zu werden. Und wie es sich für so ein Projekt gehört, agieren auch hinter den Kulissen fast ausschließlich Behinderte - in diesem Fall Bewohner des Tiele-Winckler-Heims in Berlin-Lichtenrade.