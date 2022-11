Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

In de show ICOON geeft Freddy De Vadder z’n eigen opportunistische kijk op maatschappelijk prangende thema’s en je krijgt bovendien een pak boekhoudkundige tips voor de crisis mee! Zoveel optredens en een gestolen brommertje later is de show klaar om op het tv-kijkend en dvd-minnend publiek losgelaten te worden... “wulk?!”