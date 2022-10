Frode - og alle de andre rødder

Not Available

Frode glæder sig som en sindssyg til den årlige sommerfest i gården. Især da denne fest byder på en enestående mulighed for at ride på en kæmpe, levende elefant! Men da den irritable vicevært pludselig kræver betaling for brug af gården, hvor festen skal holdes, forsvinder drømmen om en elefantridetur som dug for solen. Samtidig er underboen Hr. Storm plaget af en mystisk tyv, og han udlover derfor en dusør til den, der fanger tyven. Frode og vennerne tager fluks den sjove og spændende udfordring op: Viceværten og Hr. Storm skal narres for at vinde sommerfesten tilbage, og desuden har den bedrageriske kælderbande også set sig varm på dusøren og de bruger ALLE kneb. Men Frode har en trumf: Han har fiduserne på sin side, og er indstillet på, at han og vennerne skal have en storartet sommerfest.