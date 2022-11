Not Available

1. Intro 2. Darkest Hour 3. Illuminate 4. Levitation 5. Venus Rising 6. The Abyss 7. Astral Traveller 8. Transmission 9. Runechild 10. Play Dead 11. Bleak Horizon 12. High Empress 13. Northern Skies 14. Mecromanteion 15. Reign 16. Spirit Invocation 17. Shared Creation 18. The Seal 19. Ancient God 20. Godsend 21. In Memoriam Light