Genesis - Live in Dusseldorf

Disc 1 1. Pre-Show Intro 2. Behind The Lines / Duke’s End 3. Turn It On Again 4. No Son Of Mine 5. Land Of Confusion 6. In The Cage 7. The Cinema Show 8. Duke’s Travels 9. Afterglow 10. Hold On My Heart 11. Home By The Sea 12. Second Home By The Sea 13. Follow You Follow Me 14. Firth Of Fifth 15. I Know What I Like Disc 2 1. Mama 2. Ripples 3. Throwing It All Away 4. Domino 5. Drum Duet 6. Los Endos 7. Tonight, Tonight, Tonight 8. Invisible Touch 9. I Can’t Dance 10. The Carpet Crawlers 11. Pre-Show Interview (extra)