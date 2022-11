Georg, Piece by Piece

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Den hardtslående intellektuelle retorikeren, lyrikeren, essayisten og forfatteren Georg Johannesen (1931-2005) døde i 2005 under en tur til Egypt. Bak seg hadde han en rekke diktsamlinger, fagbøker og romaner som både er provoserende og øyeåpnende. Mens innholdet i Johannesens tekster nok er det viktige, var han heller aldri redd for å utfordre formen, og da spesielt for å avsløre språkets tilsløring og fordreining av virkeligheten. Skillet mellom lyrikken og virkeligheten skulle oppheves, men også belyses. Som romanforfatter stod Johannesen også i motstand mot det bestående, og da spesielt mot samfunnets normer og etterkrigstidens sosialdemokrati. Johannesens inspirasjoner kom både fra Bibelen og Bertolt Brecht. I følge Johannesen kunne hans publikum deles i to: de som var enige med ham, og de som ikke hadde forstått ham. I denne dokumentarfilmen kommer vi litt nærmere Georg Johannesen.