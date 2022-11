Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Gilberto Gil live at the Montreux Jazz Festival 2012 GILBERTO GIL'S VIRAMUNDO Feat. Vusi Mahlasela - Paul Hanmer - Jaques Morelenbaum and the Lausanne Sinfonietta Miles Davis Hall at the Montreux Music & Convention Centre - Montreux, Switzerland