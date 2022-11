Not Available

Fighters: Urijah Faber vs Krazy Horse Andy Maccarone vs Shannon Ritch Anthony Ruiz vs Shane Yokum Nick Covert vs Phil Collins Rubin Villareal vs James Sacco Paul O'Keefe vs Ben Davis Shane Stewart vs Dino Aguilar Keith Pittman vs Brian Granados Tyson Griffin vs Shawn Bias Chuck Kim vs Jeremiah Jarvis