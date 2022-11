Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Disc 2 of 2 as part of the live DVD collection Goldfrapp Live in London. Tracklisting: 1* Paper Bag - 2* Human - 3* Deer Stop - 4* Lovely Head - 5* Pilots - 6* Little Death - 7* Felt Mountain - 8* Utopia - 9* U.K. Girls (Physical) - 10* Sartorius - 11* Horse Tears