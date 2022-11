Not Available

Grampa Munster hosts a collection of 8 cartoon shorts in this halloween "Spook-tac-ular". 1."A Haunting We Will Go" (1949) 2."The Cobweb Hotel" (1936) 3. "The Mad Doctor" (1933) 4. "The Impatient Patient" (1942) 5. "Hollywood Capers" (1935) 6. "Mummies Boys" (1965) 7. "Fright To The Finish" (1954) 8. "The PincushionMan" (1935)