Haydn – Sonata No.32 in G minor, Hob.XVI:44 (c 1771/73); Sonata No.47 in B minor, Hob.XVI:32 (c. 1774-76); Sonata No.49 in C sharp minor, Hob.XVI:36 (c. 1770-75) Schubert – Impromptus, D 935 (1827)