Guns N' Roses Opening For Aerosmith 04 August 1988 The Spectrum, Philadelphia, PA, USA Tracklist: 1. It’s So Easy 2. Mr. Brownstone 3. Out Ta Get Me 4. Patience 5. Band Introductions 6. Instrumental Jam 7. Sweet Child O’ Mine 8. Welcome To The Jungle 9. Used To Love Her