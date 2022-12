Not Available

Estadio River Plate, Buenos Aires, Argentina July 17th 1993 Made In Argentina 1. Intro 2. Nightrain 3. Mr. Brownstone 4. You Ain't The First 5. You're Crazy 6. Used To Love Her 7. Jam & Imagine 8. Patience 9. Knockin' On Heaven's Door 10. November Rain 11. Dead Horse 12. Band Introduction & Drum Solo 13. You Could Be Mine 14. Sweet Child O' Mine 15. Jam & Mother 16. Paradise City 17. Yesterdays 18. Live And Let Die