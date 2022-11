Gunter Lamoot: 7 Years of Pure Genius

Not Available

Wees euforisch en laat de adrenaline knallen, want inderdaad, op dit eigenste moment nu in die lekkere handen van je: mijn allereerste dvd! Een tip: zet maar terug in het rek. Tenzij je op tijd en stond wel te vinden bent voor wat verheven gezever verpakt in romige concentraties waanzin, al dan niet gedrapeerd met een royale kraag scatologische onzin. En je jezelf stiekem wel kan vinden in de ongeoorloofde stelling dat mongolen bewust onveilig vrijen en ons werk afpakken. Want daar gaat deze show gedeeltelijk wel over. Akkoord, ik heb het ook over de Elephant Man en de Hulk, en dan vergeet ik nog het aandoenlijk stukje kindercabaret aan het eind, maar uiteindelijk gaat het vooral over stront, seks en andere mensen uitlachen. Kortom, een gezellige avond vol ouwe koeien, mislukte prototypes en dingen die ik zelf nog niet wist.